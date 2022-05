PERSOMIL. Ulteriori disposizioni sull’applicazione al personale militare delle misure straordinarie connesse all’emergenza epidemiologica

Roma, 2 mag 2022 – NUOVA CIRCOLARE DI PERSOMIL DEL 29-4-2022. 1. Con la circolare a seguito c. sono state impartite le disposizioni applicative per la formalizzazione del periodo di “assenza ingiustificata” nei confronti del personale militare non adempiente all’obbligo di possedere e esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. green pass) ai fini dell’accesso ai luoghi di lavoro.

2. Poiché il Decreto-Legge 24 marzo 2022, n. 24 ha sancito che il suddetto obbligo abbia effetto fino al 30 aprile p.v., il periodo di “assenza ingiustificata” dovrà terminare alla medesima data ed il personale interessato dovrà, dal giorno successivo, essere riammesso in servizio, fermi restando gli adempimenti stabiliti con la suddetta circolare in allegato c. – LA CIRCOLARE ORIGINALE LA TROVI QUI >>>

.