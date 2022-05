134 GIORNI CHE IL CONTRATTO E’ STATO FIRMATO DALLE PARTI SOCIALI E GOVERNO. Ad oggi si naviga ancora nel buio della burocrazia

Roma, 6 mag 2022 – MILITARI E POLIZIOTTI ANCORA SENZA AUMENTI. Si tratta del contratto triennale 2019/21, scaduto il 31.12.2021, e controfirmato il 23-12-2021 ma ancora non applicato in busta paga. Oltre agli aumenti stipendiali devono essere corrisposti gli arretrati economici spettanti, che ammontano ormai ad oltre 1.000 euro netti.

Mentre il netto dell’aumento in busta paga mensile non ci ripaga neanche degli aumenti del costo della vita subiti in questo periodo. Tanto e’ che il Governo e’ intervenuto con la concessione di un bonus una tantum di 200 euro per i redditi fino a 35 mila euro lordi annui.

Ma tornando al contratto scaduto 2019/21, si attende la sua pubblicazione in gazzetta ufficiale, avendo superato tutti i controlli burocratici e firmato anche dal Presidente della Repubblica il 20-4-2022. Pubblicarlo in Gazzetta Ufficiale ci vorrebbe poco, ma a distanza di 16 giorni ancora si naviga nel buio dell’attesa!

Un contratto ancora da ricevere mentre e’ gia’ scaduto il nuovo 2022/24, ovviamente.