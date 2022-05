Flotta RUSSA del Mar Nero colpita e affondata dalle forze armate UCRAINE. Sbriciolati a migliaia anche tank e blindati

Roma, 7 mag 2022 – LA RUSSIA ORMAI CI HA FATTO SAPERE SUL CAMPO CHE PUO’ FARCI PAURA SOLTANTO PER LE SUE TESTATE NUCLEARI (dice di possederne circa 5.000 e rotti). Testate nucleari che possiedono anche altri Paesi Europei, Stati uniti (che ne hanno altri 5.000 e rotti) ecc, ovviamente. Usarle significa anche riceverle sul proprio terreno e cercarsi il male. Ne vale veramente la pena di usarle?

Quindi se le testate nucleari servono per una certa deterrenza (mettere paura solo a chi non le ha), sul campo di battaglia tradizionale la Russia sembra essere molto scarsa. Non lo diciamo noi, ma i fatti sul campo Ucraino.

SEGUE ARTICOLO DEL ILGIORNALE.IT

Navi da trasporto, motovedette e fregate: la resistenza ucraina mette in ginocchio l’Armata rossa. E sul terreno non va meglio. Al momento la Admiral Makarov, una fregata missilistica da 3620 tonnellate è un po’ come il famoso gatto dell’esperimento mentale del fisico Erwin Schrödinger, il padre della quantistica.

Per gli ucraini è in fiamme ed è stata sicuramente colpita da un missile Neptun, i russi invece dicono di non saperne nulla. Il silenzio russo è comprensibile, ha accompagnato, almeno all’inizio, l’affondamento della loro ammiraglia, l’incrociatore Moskva da 9.300 tonnellate.

E se la Makarov, nell’eventualità sia stata colpita, riuscirà comunque a galleggiare, faranno di tutto per nascondere la situazione. Ma quello che sicuramente è capitato al Moskva e probabilmente alla Admiral Makarov è soltanto la punta dell’iceberg del flop navale russo, contro una nazione che in quest’ambito non aveva, sulla carta, grosse probabilità di riuscire a contrastare il Cremlino.

È stata distrutta la nave trasporto Saratov, vecchiotta, ma fondamentale per spostare truppe e materiali. E altri due vascelli dello stesso tipo sono stati danneggiati. Anche due motovedette «raptor», unità molto più piccole ma moderne, sono state polverizzate dai droni Bayraktar.



