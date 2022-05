Lettera aperta al Sig. Ministro della Difesa On.le Lorenzo Guerini. Legge sindacale militare e primo Decreto attuativo

Roma, 9 mag 2022 – ASPMI / On. Le Ministro, dopo una gestazione di quattro anni, lo scorso 20 aprile, il Parlamento ha legiferato in tema di Associazionismo Sindacale nell’ambito delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad Ordinamento Militare.

L’ARTICOLO RIPRESO DALLE AGENZIE DI STAMPA:

Difesa: sindacati militari, ritardo su decreti associazionismo

*(ANSA)* – ROMA, 09 MAG – “Dopo una gestazione di quattro anni, lo scorso 20 aprile, il Parlamento ha legiferato in tema di associazionismo sindacale nell’ambito delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare. Nonostante ciò, l’operatività delle organizzazioni sindacali riconosciute non è ancora compiuta in quanto il Governo, investito dal Parlamento con delega espressa, sarà chiamato ad emettere i discendenti decreti legislativi con cui finalmente le sigle sindacali acquisiranno prerogative e piena operatività”. Così i sindacati militari *Aspmi Esercito, Sam e Siam* in una lettera inviata al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini.

“Il ritardo della piena e compiuta operatività sindacale, oltre a costituire di fatto un intralcio all’attività stessa – osservano le organizzazioni – potrebbe configurarsi alla stregua di una condotta che potremmo definire ‘antisindacale’, attuata attraverso sotterfugi burocratici che, oltre a non essere in linea con i dettami costituzionali, creerebbe fratture importanti già sul nascere tra le organizzazioni sindacali, amministrazione della Difesa e Governo”.

“Siamo certi, invece – concludono rivolgendosi al ministro – conoscendo il Suo autorevole e proficuo operato, che Lei abbia già dato disposizioni in merito e soprattutto abbia disposto l’accelerazione all’emanazione del primo Decreto che consentirà alle sigle sindacali di poter iniziare quanto prima a rilasciare le deleghe necessarie a consentire al personale di esercitare il suo fondamentale diritto di iscriversi a un sindacato”. (ANSA).