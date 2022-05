Persone riprese in manette: “Perché le sanzioni a chi ha pubblicato le foto”

Roma, 9 mag 2022 – Essere ristretti nella propria libertà, non ha importanza per quale motivo, non può significare essere espropriati della propria dignità. I provvedimenti del Garante in seguito alla pubblicazione delle immagini di due persone arrestate per un grave fatto di cronaca riprese in evidente stato di costrizione fisica.

Il Garante è intervenuto a seguito della pubblicazione su alcune testate, anche online, di immagini di due persone arrestate per un grave fatto di cronaca avvenuto a Roma ad ottobre 2019, riprese in evidente stato di costrizione fisica. Nel corso del procedimento l’Autorità ha accertato che le testate si erano limitate…..

