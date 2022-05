RINNOVO CONTRATTO, A QUANDO? il DPR sulla Gazzetta Ufficiale dovrebbe uscire a breve

Roma, 11 mag 2022 – DA INFO CHE GIRANO SEMBRA CHE IL DPR DOVREBBE ESSERE PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE ENTRO 30 GIORNI DALLA FIRMA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Quindi entro il 20 maggio dovremmo trovarlo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

Se cosi’ sara’, l’adeguamento in busta paga potrebbe essere applicato con il cedolino ordinario di fine giugno, oppure con una emissione straordinaria di pagamento il prima possibile. Per gli arretrati economici dal 1-1-2019 ad oggi e le una tantum, tutti sono concordi che il pagamento non potra’ essere effettuato in tempi brevi, ma sara’ percepito a luglio.

Insomma, c’e’ ancora da aspettare.