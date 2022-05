Gravi minacce di morte al Procuratore Gratteri. SINAFI: Lo Stato non lasci soli i suoi servitori e rafforzi le misure di contrasto alla criminalità organizzata

Roma, 12 mag 2022 – Le minacce ricevute dal Procuratore di Catanzaro, impegnato da anni a combattere gli affari delle cosche in Calabria e non solo, dimostrano, ancora una volta, che la criminalità organizzata solo apparentemente ha abbassato la guardia per dedicarsi agli affari economici in modo silente e mediante forme di riciclaggio e reinvestimento del denaro sporco, frutto di affari illeciti, in attività apparentemente lecite e che inquinano e minano fortemente il tessuto economico e sociale, ma di essere sempre pronta ad azioni più eclatanti e violente nei confronti di chiunque contrasti con determinazione i suoi affari e metta in pericolo i suoi patrimoni.

