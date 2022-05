Criteri di alloggiamento ATPI inviati in missione. Il SINAFI interviene ancora una volta a loro tutela.

Roma, 12 mag 2022 – Ancora una volta il SINAFI ha ricevuto segnalazioni da propri iscritti e non, appartenenti al comparto ATPI, che lamenta criteri di alloggiamento non perfettamente in linea in occasione dell’invio in missione presso altre aree del Paese.

Riteniamo che il personale di tale comparto, chiamato ogni giorno a svolgere un lavoro particolarmente gravoso sotto tanti aspetti, non da ultimo quello dell’incolumità personale, in ogni parte del Paese, meriti condizioni alloggiative adeguate e consone.

Clicca per leggere la lettera

