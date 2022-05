Bari, muore finanziere ai domiciliari: si è accoltellato al cuore

Roma, 14 mag 2022 – Un finanziere barese, ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta Porto Franco su un presunto contrabbando di sigarette attraverso il porto del capoluogo pugliese, si è tolto la vita accoltellandosi al cuore nella sua abitazione nel quartiere San Girolamo.

A ritrovare il corpo in cucina sono stati alcuni agenti di Polizia, entrati in casa dopo l’allarme lanciato dai familiari che non ricevevano notizie dall’uomo. Sul posto è intervenuta la Scientifica della Polizia e il medico legale. <<<FONTE>>>