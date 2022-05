Pensioni militari: così l’ausiliaria aumenta l’assegno

Roma, 14 mag 2022 – La Circolare PreviMil n. 0036294 del 14 aprile 2022 dava delle importanti indicazioni per ciò che concerne i risvolti applicativo dell’art. 1864 del Codice dell’Ordinamento Militare (dlgs n. 66/2010) in materia di “Rideterminazione della pensione al termine del periodo di ausiliaria nel sistema contributivo”, a partire dal 2021.

Grazie al montante contributivo (capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi) e coefficiente di trasformazione più alto, faranno sì che la pensione dei militari in cessazione dall’ausiliaria sia maggiore, dal momento che la quota di pensione contributiva verrà ricalcolata conteggiando sia gli importi corrisposti a titolo di indennità di ausiliaria sia utilizzando il coefficiente di trasformazione corrispondente all’età di cessazione dall’ausiliaria.

Di questo argomento ne abbiamo ampiamente trattato qui, tuttavia, daremo qualche altro chiarimento utile per comprendere meglio come la pensione dei militari aumenti grazie alla cessazione dall’ausiliaria.

L’ausiliaria è un periodo transitorio durante il quale il militare – in occasione della cessazione del rapporto permanente di impiego e, in alternativa al congedo in riserva – può essere richiamato in servizio nella provincia di residenza per un periodo di 5 anni, nel caso in cui la Pubblica Amministrazione dovesse avere bisogno.

Si passa in ausiliaria al raggiungimento del limite di servizio (60 anni) e durante questo periodo si ha diritto alla pensione maturata alla cessazione dal servizio permanente, pensione che viene tassata con le ritenute previdenziali previste dalla legge. Alla pensione di fine servizio, si aggiunge l’indennità di ausiliaria che è pari al 50% della differenza risultante dal raffronto fra alcune voci stipendiali spettanti al pari grado in servizio di pari anzianità e la quota relativa alle stesse voci portata in pensione dall’interessato.

