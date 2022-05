Sottufficiale Aeronautica Militare si lancia dalla sede del Comando. Taglio alla gola indaga la Procura

Roma, 15 mag 2022 – “C’è un corpo sul lungomare”. A dare l’allarme sono stati alcuni passanti intorno alle 2 della notte scorsa. Il cadavere era riverso proprio nelle vicinanze della sede del Comando della Terza Regione Aerea, sul lungomare Nazario Sauro, chiuso al traffico per consentire tutti i rilievi del caso.

Non c'è voluto molto a indentificare la vittima, un sottufficiale di circa 50 anni. Sull'accaduto – che tuttavia sembra essere stato un suicidio – la Procura ha avviato un'indagine. L'uomo infatti presentava un vistoso taglio alla gola, non compatibile con la caduta. Sotto shock i colleghi del militare. "Era un grande amico e una persona solare, sempre disponibile", racconta chi lo conosceva da vent'anni. L' Aeronautica Militare ha espresso profondo cordoglio per l'accaduto.