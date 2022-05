Provvidenze – Determinazione della percentuale di rimborso delle spese sostenute per le rette di asilo nido nell’anno educativo 2020/2021. Istruzioni tecniche.

Roma, 17 mag 2022 – Circolare Persomil del 10-5-2022 – 1. La scrivente Direzione Generale, tenuto conto delle risorse finanziarie rese disponibili da parte dei competenti Organi programmatori, avuto riguardo al numero delle domande pervenute, in ottemperanza a quanto disposto al punto 5. lettera b. della circolare a seguito, dispone che la percentuale di rimborso delle rette degli asilo nido per l’anno educativo 2020/2021 sia pari al

100% delle spese sostenute, per tutte le fasce reddituali.

