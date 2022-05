AUSILIARIA / RESA PUBBLICA LA CIRCOLARE SULLA Cessazione anticipata dal servizio, a domanda, e collocamento in ausiliaria per il 2022 degli Ufficiali e dei Marescialli. Diramazione elenchi.

Roma, 17 mag 2022 – PERSOMIL 16-5-22. Con la circolare a seguito sono state impartite le disposizioni applicative inerenti alla cessazione anticipata dal servizio ed al collocamento in ausiliaria di 50 Ufficiali e 206 Marescialli, rientranti, per il 2022, nel contingente annuo massimo fissato dall’art. 2230 del C.O.M.; al riguardo, si precisa, che in ossequio alla riserva fissata al comma 1-bis nell’ambito dei posti previsti per gli Ufficiali, 25 posizioni sono da attribuire a Tenenti Colonnelli e gradi corrispondenti.

