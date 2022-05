Le attese non sono più accettabili per il personale militare. A Giugno il pagamento!

Roma, 19 mag 2022 – Il rinnovo contrattuale 2019-2021 è stato siglato il 23 dicembre 2021 e da ormai 5 mesi i militari aspettano di vedere il proprio stipendio aumentare e di ricevere i dovuti arretrati.

A questa spiacevole situazione si aggiunge anche l’attesa relativa all’introduzione dei nuovi istituti normativi che cercano di allineare le esigenze lavorative con quelle familiari, così come auspicato dal Ministro del Lavoro Orlando.

Nella giornata di ieri, la Corte dei conti ha siglato il provvedimento e lo ha inviato per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Un iter così travagliato non si era mai visto nella storia dei rinnovi contrattuali. Certamente non vogliamo puntare il dito contro nessuno o addossare la colpa a qualcuno. Non è nostro costume. Ma non possiamo sottacere che questa lunga attesa ha maturato un senso di sfiducia da parte delle donne e degli uomini in divisa.

L'attesa ormai è diventata ingiustificabile pur consci della mole di lavoro svolta e delle tantissime dinamiche tecniche collegate ad un provvedimento molto corposo e ricco di interventi economici e normativi.



