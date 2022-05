SINDACATO ITAMIL ESERCITO: PRESENTA IL PROGETTO DELL’AGENZIA ITAMIL P.E.C PROJECT EXECUTIVE COORPERATIVE “COSTRUIREMO LE CITTADELLE MILITARI IN TUTTO IL PAESE “MILITAR CITY”.

Roma, 19 mag 2022 – Nasce il “progetto dell’Agenzia Multiservizi ITAMIL P.E.C” Projects Executive Cooperative – lo dichiara il Segretario Generale Girolamo Foti – stiamo incontrando in tutte le regioni d’Italia, liberi professionisti, costruttori, imprenditori, sindaci, presidenti di Regione, per illustrare il nostro progetto ” Militar City” delle cittadelle militari green a impatto zero sull’ambiente, che offrono servizi fiscali, amministrativi, team legal, spazi aggregativi, attività culturali, attività di svago, punti commerciali, centri poliambulatori, scuole, baby parking, il tutto privatamente senza ricorrere all’utilizzo di risorse pubbliche per finanziare il progetto – prosegue la nota – attraverso dei protocolli chiedere l’utilizzo di aree in disuso e terreni confiscati alla mafia di proprietà del demanio.

Questo progetto potrebbe offrire anche importanti sbocchi occupazionali e opportunità d'investimento sul "mattone" ad opera dei nostri tesserati del Sindacato Itamil Esercito e del nostro Partnership l'Associazione l'Italia S'E' DESTA.

