Poliziotto in borghese accoltella uno spacciatore nel parco a seguito di una lite

Roma, 20 mag 2022 – Un poliziotto in borghese avrebbe ferito con un coltello un uomo di origini gambiane, a seguito di una lite scoppiata in un parco delle Cascine, a Firenze. Dopo averlo ferito, avrebbe inoltre esploso due colpi di arma da fuoco in aria, permettendosi così di fuggire senza che qualcuno potesse fare in tempo a fermarlo. Sarebbe però stato identificato poco dopo dai carabinieri, che lo hanno raggiunto presso la sua abitazione.

L’agente non sarebbe al momento in stato di fermo. L’ipotesi maggiormente indicata dagli inquirenti pare sia che la vicenda possa essere collegata al mondo della droga. La notizia viene riportata dal Corriere Fiorentino.

Dapprima, infatti, pare che l’agente in borghese abbia accoltellato il presunto spacciatore a una gamba. Dopo di che, quando gli amici della vittima stavano facendo per aiutare il gambiano, il poliziotto avrebbe sparato due colpi in aria per guadagnarsi la fuga. Immediata la segnalazione, con i militari dell’Arma che sono intervenuti sul posto.

Sebbene non si escluda al momento nessuna ipotesi, i militari sostengono che possa trattarsi di una vicenda legata al mondo della droga. Nel frattempo la vittima è stata condotta in caserma e ascoltata dagli inquirenti. Con la sua testimonianza, infatti, potrebbero emergere dettagli importanti per l’inchiesta coordinata dalla Procura. <<<FONTE>>>