IL SIULM INTERVIENE SULLA REVISIONE DEL MODELLO DI RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI E IL DIFFERIMENTO DELLA RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE PREVISTE DALLA LEGGE 244/2012

Roma, 20 mag 2022 – LAVORO: IL SIULM ESPRIME MODERATA SODDISFAZIONE PER L’APPROVAZIONE ALLA CAMERA DEL TESTO CHE PREVEDE LA REVISIONE DEL MODELLO DI RECLUTAMENTO DEI VOLONTARI E IL DIFFERIMENTO DELLA RIDUZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE PREVISTE DALLA LEGGE 244/2012 E SCRIVE ALLA PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DIFESA DEL SENATO, SEN. ROBERTA PINOTTI PER ESSERE ASCOLTATI IN MERITO. GRAVE COMUNQUE LA DIMENTICANZA NELL’ARTICOLO 9 COMMA 2 DEL PROVVEDIMENTO, DI NON RIPORTARE IL PARERE FORMULATO DAI COSTITUITI E RICONOSCIUTI SINDACATI MILITARI.

Il Sindacato Unitario Lavoratori Militari (SIULM) esprime la propria moderata soddisfazione per l’approvazione alla Camera del testo unificato elaborato dal Comitato ristretto che ha abbinato le proposte di legge formulate dalle varie compagini politiche, relativo alla revisione del modello di reclutamento dei volontari in ferma prefissata, il differimento della riduzione delle dotazioni organiche a suo tempo previste dalla legge 244/2012 (c.d. Legge DI PAOLA) e che prevede anche la delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Inoltre, il SIULM esprime il proprio disappunto per quanto riportato nell’articolo 9 comma 2 del disegno di legge, ove è stato previsto solo il parere formulato dal Consiglio centrale di rappresentanza e non delle organizzazioni sindacali militari normativamente riconosciute . L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>



.