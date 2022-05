Ritrovato morto il maresciallo dell’esercito scomparso

Roma, 20 mag 2022 – Da cronachedellacampania.it – La protezione civile di Udine ha ritrovato il corpo senza vita del maresciallo dell’esercito Nicola Agnusdei, sottufficiale che ha prestato servizio per molti anni a Caserta presso la Brigata Bersaglieri Garibaldi dove era addirittura rappresentante Cobar.

Sottufficiale da poco trasferito di nuovo a Caserta al 21° Reggimento Genio Guastatori dopo una parentesi ad Udine. Veterano delle missioni all’estero aveva partecipato nel 2005 alla missione in Iraq e nel 2012 alla missione in Afganistan. La notizia ha lasciato sgomenti gli amici e colleghi che non credono all’ipotesi di un incidente e meno che mai di un suicidio. Nicola Agnusdei era figura molto nota nell’esercito per le sue innumerevoli battaglie portate avanti senza timore contro la linea di Comando.

Da Caserta fu trasferito d’autorità a Remanzacco in provincia di Udine proprio dopo aver denunciato l’allora Comandante di Reggimento… L’ARTICOLO PROSEGUE QUI FONTE>>>

.