Concorso 2.275 VFP4 2022 (Esercito, Marina, Aeronautica)

Roma, 20 mag 2022 – Pubblicato il Bando del Concorso 2022, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.275 VFP4 nell’Esercito, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare.

POSTI A CONCORSO

I 2.275 posti del Concorso VFP4 2022 sono così suddivisi:

1.205 posti nell’Esercito , di cui

– 1.172 per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata

– 5 per “elettricista infrastrutturale”

– 5 per “idraulico infrastrutturale”

– 2 per “meccanico di mezzi e piattaforme”

– 3 per “fabbro”

– 5 per “muratore”

– 5 per “falegname”

– 1 per “operatore equestre, posizione organica maniscalco”

– 4 per “operatore informatico con qualifica di operatore addetto alla sicurezza informatica”

– 3 per “esploratore blindo presso lo squadrone a cavallo Reggimento Lancieri di Montebello (8°)”. Il reclutamento avverrà in un’ unica immissione , con prevista incorporazione , presumibilmente, nel mese di marzo 2023 . La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il bando 2020, nonché, dai VFP1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2020.

584 posti nella Marina Militare , di cui 390 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi (CEMM) e 194 per il Corpo delle Capitanerie di Porto (CP), in un’ unica immissione , con prevista incorporazione , presumibilmente, nel mese di gennaio 2023 . La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 1° e il 2° blocco 2021, nonché dai VFP1 in servizio (anche se precedentemente congedati per fine ferma prefissata di un anno), in rafferma o in congedo per fine ferma, incorporati con qualunque blocco/incorporamento relativo ad anni precedenti al 2021.

486 posti nell’Aeronautica Militare in un’unica immissione, con prevista incorporazione, presumibilmente, nel mese di gennaio 2023. La domanda di partecipazione può essere presentata dai VFP1 incorporati con il 1°, 2°, 3° e 4° blocco 2021, nonché dai VFP1 incorporati con qualunque bando/blocco relativo ad anni precedenti al 2021, dai VFP1 in rafferma e dai VFP1 in congedo per fine ferma.

Non è consentita, pena l’esclusione dal concorso, la partecipazione al concorso stesso per più Forze Armate e/o per più Corpi e/o a più immissioni previste dal presente bando, salvo quanto di seguito specificato. I candidati per l’Esercito che chiederanno di partecipare per i posti previsti per “elettricista infrastrutturale”, “idraulico infrastrutturale”, “muratore”, “meccanico di mezzi e piattaforme”, “fabbro”, “falegname”, “operatore equestre, posizione organica maniscalco”, “operatore informatico con qualifica di operatore addetto alla sicurezza informatica” e “esploratore blindo presso lo squadrone a cavallo Reggimento Lancieri di Montebello (8°)”, potranno, altresì, chiedere di partecipare per i posti previsti per incarico/specializzazione che sarà assegnato/a dalla Forza Armata.

I concorrenti per la Marina Militare che prestano servizio quali VFP1 in uno dei settori d’impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche di tale Forza Armata, qualora partecipino al concorso di cui al presente bando, non potranno partecipare al distinto concorso straordinario per il reclutamento di VFP4 delle Forze speciali e Componenti specialistiche, che sarà indetto nel 2022.

I candidati che, provengono da una Forza Armata diversa, possono comunque presentare domanda per l’Esercito, la Marina Militare o per l’Aeronautica Militare.

Il 10% dei posti di ogni immissione è riservato alle seguenti categorie: diplomati delle Scuole Militari; assistiti dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell’Esercito, dall’Istituto Andrea Doria per l’assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare, dall’Opera Nazionale per i Figli degli Aviatori e dall’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell’Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio.

In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l’ordine di graduatoria.