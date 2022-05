USMIA ESERCITO: E’ ARRIVATA L’ESTATE… SU LE MANICHE! RICHIESTA DI ADOTTARE L’UNIFORME ESTIVA MAGLIETTA “POLO”, PER IL PERSONALE DELL’ESERCITO. 

Roma, 20 mag 2022 – A distanza di circa tre anni, da quando l’argomento di uniformare e regolamentare la maglietta estiva “polo” per tutto il personale appartenente all’Esercito Italiano, venne portato all’attenzione del Vertice di Forza Armata, nulla è cambiato. Cosa sia successo e come mai l’argomento sia ancora in stallo non è dato saperlo, ma sicuramente esso non è collocato tra le priorità degli uffici preposti di Palazzo Esercito.

Nel frattempo, anche per quest'estate, il personale che probabilmente ha già acquistato il capo d'abbigliamento in proprio, anche dai siti di e-commerce ufficiali del marchio registrato "Esercito Italiano", dovrà combattere con le maniche arrotolate della divisa da combattimento e con gli ordini che ogni Comandante ai vari livelli disporrà sulla base delle proprie ragioni, in quanto al momento rimane una mera "concessione".



