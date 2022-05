USMIA – 1° CONVEGNO REGIONALE “SICILIA”

Roma, 21 mag 2022 – A seguito dell’approvazione della Legge n. 46 del 28 aprile 2022 concernente l’esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate, USMIA inizierà, a partire dalla Regione Siciliana, un ciclo di incontri con i nostri associati e con quanti si volessero unire a noi, mettendo a disposizione dei colleghi le proprie conoscenze e le proprie competenze affinché si possano al meglio sostenere gli interessi dei militari nelle diverse materie stabilite dalla legge.

Nell’occasione interverranno alcuni dei nostri esperti responsabili dei diversi sportelli di consulenza per gli aspetti previdenziali, medico – legale, disciplinare, legale, per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Sarà altresì illustrata l’iniziativa “cittadine militari”.

USMIA è costituita da Uomini e donne in uniforme uniti dallo stesso spirito di servizio . Abbiamo deciso di stare insieme, in uno stesso sodalizio. Consci che i differenti percorsi professionali potessero essere interpretati come muri insormontabili, ma convinti che invece, le conoscenze maturate da ognuno in ogni singola componente della Difesa, dovessero diventare l’arma vincente per poter rappresentare al meglio i Valori Militari, sia al mondo civile che alle Istituzioni e allo stesso tempo utili a tutelare in maniera più completa le Donne e gli Uomini con le stellette. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>

