MILITARI, CARNE DA MACELLO? IN UCRAINA: “Centinaia di cadaveri Russi abbandonati”. Lo scempio dei caduti abbandonati da Putin

Roma, 21 mag 2022 – SOLO PROPAGANDA UCRAINA O C’E’ ANCHE UNA PARTE DI VERITA’? Cosi’ da IlGiornale.it:

Centinaia di cadaveri di soldati russi caduti in guerra giacciono da tre mesi in vagoni frigo. Accatastati e rinchiusi in sacchi bianchi. Abbandonati così, senza una degna sepoltura. E Mosca non li reclama: fa finta di nulla. La denuncia dell’oltraggio di Putin ai suoi uomini proviene dalla compagnia ferroviaria statale ucraina, Ukrzaliznytsya. In un video ripreso da diverse testate locali, l’azienda pubblica del trasporto ferroviario ucraino ha mostrato lo scempio che sta passando sotto silenzio, comunicando alla Russia di voler restituire quei morti ai loro parenti.

Il Paese dello Zar – ha denunciato l’ente ucraino – “ nasconde scrupolosamente il numero reale di soldati uccisi e non porta via i corpi dei suoi cittadini “. Nelle immagini divulgate si vedono i sacchi bianchi che contengono i cadaveri trasportati da alcuni operatori, che li depongono in un container freezer. Un gesto di pietà per quelle salme “nemiche” abbandonate al loro fatale destino. “ In conformità con le norme del diritto umanitario, per il terzo mese abbiamo immagazzinato centinaia di corpi di soldati russi per consegnarli alle loro madri e alle loro mogli. Ci rivolgiamo ai russi: sappiamo che state leggendo questo. Il vostro Cargo 200 vi sta aspettando “, hanno scritto le autorità ucraine in un messaggio su Telegram. Cargo 200 è il nome in codice utilizzato in Russia per indicare il rimpatrio delle salme dei caduti in guerra. L’ARTICOLO DE ILGIORNALE.IT CONTINUA QUI >>>



