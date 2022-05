LAVORO: PUNTO DI SITUAZIONE SULLE ATTIVITA’ SIULM

Roma, 21 mag 2022 – DOPO QUALCHE GIORNO DALL’APPROVAZIONE DELLA LEGGE SUI SINDACATI MILITARI, IL SINDACATO UNITARIO LAVORATORI MILITARI (SIULM) VUOLE FARE UN PUNTO DI SITUAZIONE SULLE ATTIVITÀ CONDOTTE IN QUESTO ULTIMO PERIODO E AGGIORNARVI SUGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI DEL SINDACATO.

SOTTO LA GUIDA DEL PRESIDENTE INTERFORZE LUIGI TESONE E DEL SEGRETARIO NAZIONALE DELL’ESERCITO ALESSANDRA SACCO, VINCENZO FERRI SEGRETARIO NAZIONALE PER L’AERONAUTICA MILITARE, SONO STATE SVILUPPATE MOLTEPLICI ATTIVITÀ VOLTE A INTERLOQUIRE E INTERAGIRE CON LE AUTORITÀ POLITICHE E MILITARI PER MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DEI NOSTRI ISCRITTI E DELLE VARIE CATEGORIE DEL PERSONALE E PER PROPORRE DELLE MODIFICHE NORMATIVE SU TESTI E PROVVEDIMENTI IN DISCUSSIONE IN PARLAMENTO.

IN SINTESI :

ABBIAMO ESPRESSO UNA INIZIALE SODDISFAZIONE IN MERITO ALLA GIÀ CITATA APPROVAZIONE DELLA LEGGE SUI SINDACATI MILITARI, MA CI RIPROMETTIAMO DI ESAMINARLA PIÙ APPROFONDITAMENTE PER FORNIRE UNA NOSTRA VISIONE SULLE CRITICITÀ (TANTE) E SUI PUNTI DI FORZA DELLA LEGGE. ASPETTATEVI DELLE SORPRESE!!

