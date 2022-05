Roma, 22 mag 2022 – SEGUE CIRCOLARE PERSOMIL DEL 22-4-2022, sull’assenza dal servizio per motivi sanitari del personale militare.

“Pervengono alle Divisioni di Stato Giuridico e Avanzamento di questa Direzione Generale (4^ Divisione per gli Ufficiali, 5^ Divisione per i Sottufficiali e 6^ Divisione per i Graduati) numerose comunicazioni relative a generiche assenze dal servizio per motivi sanitari (a titolo esemplificativo, riposi domiciliari, convalescenze, ricoveri ospedalieri, nonché comunicazioni inerenti a visite periodiche di idoneità al servizio, a visite di idoneità alla categoria di appartenenza, a visite per il conseguimento di brevetti, ecc.) non rilevanti ai fini dello stato giuridico e avanzamento del personale interessato e che causano un notevole aggravio burocratico.” QUI TROVI LA CIRCOLARE COMPLETA DI PERSOMIL DEL 2014 >>>



QUI TROVI LA CIRCOLARE COMPLETA DI PERSOMIL DEL 2014 >>>