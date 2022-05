Incidente in moto, perde la vita un carabiniere di 42 anni

Roma, 23 mag 2022 – A perdere la vita Domenico Fuccia, un militare di 42 anni, dopo un violento schianto in moto sulla variante Aurelia.

Da quanto ricostruito il militare, stava percorrendo in direzione nord la galleria che precede l’uscita per Montenero (LI) quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della moto finendo contro un paletto.

Un impatto violentissimo, e nonostante i soccorsi immediati, allertati dalla compagna che lo seguiva con la sua auto, e il trasferimento in codice rosso al pronto, soccorso, l’uomo è morto nella notte. <<<FONTE>>>