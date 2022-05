Messina, militari Usa in una scuola primaria. Professore diffida preside: “no propaganda bellica sui bambini”

Roma, 23 mag 2022 – LE FORZE ARMATE SONO PREVISTE DALLA COSTITUZIONE. PERCHE’ NON FARLE CONOSCERE SPIEGANDO A COSA SERVONO?

Martedì i Marines della base Sigonella di Catania sbarcheranno a Santa Teresa di Riva (provincia di Messina) ma per “istruire” gli alunni delle quarte classi della scuola primaria. La notizia ha generato molte reazioni, tra cui quella del professore Antonio Mazzeo, che ha deciso di diffidare la preside dell’istituto: “trovo davvero inaudito e gravissimo l’evento da Lei organizzato in palese violazione dell’art. 11 della Costituzione e delle norme del diritto internazionale in materia di difesa del fanciullo. L’ARTICOLO CONTINUA QUI >>>



