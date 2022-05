LA RUSSIA VUOLE VINCERE PER FORZA? Parole incredibili provenienti dai giornali Russi: o vinciamo la guerra o bomba atomica.

Roma, 24 mag 2022 – RUSSIA: o ci lasciate vincere la guerra, oppure lanciamo la bomba atomica. Giornalisti russi piu’ guerrafondai dei loro governanti? Anziche’ lavorare per la pace, anche i giornalisti, ormai dichiaratamente assoggettati al potere russo, ci minacciano con l’atomica. Piu’ bombaroli dei generali russi? Sentirli parlare sembrano incredibili, fuori dal mondo, senza umanita’. Fino a che punto si puo’ accettare l’arroganza di una nazione, o di un uomo solo al comando, che minaccia tutto l’occidente?

Segue parte di articolo su questo argomento, tratto da IlTempo.it.

Armi atomiche in Ucraina, la giornalista di Russia Today gela l’Occidente: “O vinciamo o andrà male per l’umanità”.

Nei talk show russi si continua a parlare di una fine della guerra in Ucraina tutt’altro che negoziale o diplomatica e si torna ad alludere all’uso di armi nucleari. Sta girando in queste ore un video tratto dal Canale 1 della tv russa in cui la direttrice di Russia Today, Margarita Simonyan, spiega che la spaccatura tra Mosca e l’Occidente è sempre più ampia. In sintesi, o la Russia vincerà il conflitto in Ucraina sul campo “o le cose andranno male per l’intera umanità, non c’è una terza opzione”.

“Quando la gente chiede quanto durerà tutto questo in termini di isolamento e di confronto con l’Occidente, io vedo una sola versione” dei fatti, afferma Simonyan in uno spezzone tv diffuso sui social dal Russian Media Monitor di Julia Davis, giornalista del Daily Beast, che pubblica e sottotitola in inglese commenti e interviste della tv russa. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

.