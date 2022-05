NEWS: PUBBLICATI OGGI IN GAZZETTA UFFICIALE GLI AUMENTI STIPENDIALI… Ma ATTENZIONE, si tratta della dirigenza militare: ufficiali superiori e generali. DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2022 “Adeguamento del trattamento economico del personale NON contrattualizzato” (GU Serie Generale n.120 del 24-05-2022)

Roma, 24 mag 2022- NELL’ATTESA DELLA PUBBLICAZIONE IN G.U. DEL CONTRATTO DI LAVORO DEL PERSONALE MILITARE CONTRATTUALIZZATO, IN QUESTI ULTIMI 5 MESI NE ABBIAMO VISTI DI TUTTI I COLORI, MA SINCERAMENTE NON PROPRIO TUTTI TUTTI! I Dirigenti militari e civili, nonostante gia’ ben pagati, hanno ottenuto prima di noi (che e’ da 5 mesi che aspettiamo che esca anche per noi in G.U.) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei loro aumenti di stipendio con decorrenza dal gennaio 2021. DETTO FATTO! (in soli due mesi: 15/3 data del DPCM – 24/5 data G.U.) E per noi “poveri e brutti” contrattualizzati? C’e’ ancora da “aspettà!” Ma aspettiamo ormai da tre anni e da altri 5 mesi per la pubblicazione in Gazzetta U.!



DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 marzo 2022

Adeguamento del trattamento economico del personale non contrattualizzato. (GU Serie Generale n.120 del 24-05-2022)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure degli stipendi, dell’indennità integrativa speciale e degli assegni fissi e continuativi dei docenti e dei ricercatori universitari, degli ufficiali superiori e degli ufficiali generali e ammiragli delle Forze armate e del personale con gradi e qualifiche corrispondenti dei Corpi di polizia civili e militari, in vigore alla data del 1° gennaio 2020, sono incrementate in misura pari allo 0,91 per cento.



2. Resta fermo quanto previsto dall’art. 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’art. 1, comma 1, si provvede, a decorrere dal 2021:

a. per il personale dei Corpi di polizia dello Stato ad ordinamento civile e militare e per il personale delle Forze armate, nei limiti delle risorse all’uopo iscritte a decorrere dal medesimo anno nel Fondo da ripartire per l’attuazione dei contratti;

b. per il personale universitario a carico dei bilanci delle amministrazioni di appartenenza.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri

D RAGHI

Il Ministro per la pubblica amministrazione

BRUNETTA

Il Ministro dell’economia e delle finanze

FRANCO

Registrato alla Corte dei conti l’11 aprile 2022

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 845