BENE PER L’AGGIORNAMENTO ISTAT DEI DIRIGENTI. A QUANDO L’ADEGUAMENTO ECONOMICO DEI CONTRATTUALIZZATI?

Roma, 25 mag 2022 – In data 23 dicembre 2021, è stato siglato il rinnovo contrattuale per il personale non dirigente del Comparto Difesa e Sicurezza. Dopo la firma del Presidente della Repubblica in data 23 aprile 2022, ad oggi non si vede la pubblicazione in gazzetta ufficiale del DPR.

L’amministrazione della Difesa ha già predisposto tutte le attività utili al fine di accelerare i tempi per gli adeguamenti e gli arretrati stipendiali per il personale contrattualizzato.

Chiediamo a gran voce l’immediata pubblicazione del DPR per procedere in tempi brevi di dare il giusto riconoscimento economico al personale in divisa che da tre anni attende il rinnovo del contratto firmato oltre 150 giorni fa. Lo dicono i delegati del Co.Ce.R Ruolo Marescialli, NITTI e MICCICHE’