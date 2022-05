Sindacato Itamil Esercito: Il Ministro della Difesa non dialoga con le parti sociali ? Scriviamo al Presidente del Consiglio “ vogliamo i soldi del contratto 2019/2021”

Roma, 25 mag 2022 – Con toni trionfalistici e book fotografici il Cocer con il Ministro della Difesa era stato annunciato il rinnovo del contratto per il triennio 2019-2021 per gli operatori del Comparto Difesa e Sicurezza.

Ci rivolgiamo al Presidente Draghi perché’ dall’ attuale Ministro della Difesa non riceviamo le doverose attenzioni in quanto sembra non interessato ad ascoltare le parti sociali forse troppo impegnato nei suoi incontri internazionali che seguiamo su Facebook attraverso i suoi book fotografici.

Signor Presidente, le sembra eticamente corretto che dal mese di dicembre 2021 i militari dell’Esercito italiano aspettano l’aumento e gli arretrati del contratto 2019/2021?

È necessario quindi che si proceda con immediatezza a pagare gli aumenti e gli arretrati come sottoscritti e approvati con il succitato contratto.

Riteniamo inopportuno il comportamento dell’attuale governo che non si e degnato di spiegare il reale motivo di questi ritardi. ITAMIL.