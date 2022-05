Roma, 25 mag 2022 – Un giovane Finanziere F.C. di anni 24 di Casoria in servizio fuori regione si è tolto la vita con l’arma d’ordinanza, ha lasciato un biglietto. Continua la strage del personale in divisa, una spirale di morte che non si è ancora fermata. <<<FONTE>>>

L’ OSSERVATORIO SUICIDI IN DIVISA (OSD) SU FACEBOOK CLICCA QUI>>>>>