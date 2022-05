Tre anni di SIAM: una storia di passione, impegno e determinazione

Roma, 25 mag 2022 – Se ne parlò davanti ad un caffè, con tutta l’amarezza di chi si sente impotente dinanzi alle violazioni dei propri diritti e il desiderio di trovare uno strumento per cambiare lo stato delle cose. Se ne discusse sempre più spesso e nelle più svariate occasioni, tra colleghi, tra amici. Nacque come un’idea, ma diventò presto un progetto, ambizioso e coraggioso. Il 29 maggio 2019, un ristretto gruppo di militari mosse il primo reale passo verso una svolta storica nel mondo militare: la costituzione del Si.A.M.- Sindacato Aeronautica Militare.

E in soli tre anni siamo diventati in migliaia a credere nella necessità e nella possibilità di costruire un sindacato in grado di tutelare i diritti anche di noi militari. Nonostante le innumerevoli difficoltà, il Siam è riuscito a difendere i colleghi che hanno chiesto un intervento; abbiamo segnalato, con tutti i mezzi possibili, le diverse violazioni delle normative e dei regolamenti; abbiamo avanzato proposte di soluzioni su molteplici questioni e assicurato consulenza e assistenza agli iscritti; sono state stipulate innumerevoli convenzioni a favore dei tesserati; è stata curata la formazione dei Dirigenti sindacali e delle Segreterie di Sezione; abbiamo attivato un servizio gratuito di consulenza previdenziale complementare, affidabile e professionale; per essere sempre più d’aiuto ai colleghi, sono state condivise direttive e circolari ed è stato creato uno spazio “faq”. In mille modi, il Siam è da sempre al servizio e a supporto dei suoi iscritti!

Ed ora che finalmente è stata promulgata la legge sui sindacati militari, siamo ancora più determinati a garantire la tutela collettiva dei nostri interessi e dei nostri diritti. Siamo ben consapevoli che non troveremo tutte le porte aperte, ma siamo pronti a fare tutto quanto necessario per assicurare la rappresentatività di quanti hanno creduto, credono e crederanno nel Siam.

Siam: una squadra che cresce… forte… insieme!