Poliziotto di 23 anni suicida a soli 23 anni

Roma, 26 mag 2022 – Andrea, poliziotto originario di 23 anni, mentre si trovava nella sua stanza privata nella questura di Ancona si è sparato un colpo con l’arma d’ordinanza mettendo fine alla sua vita. Da due anni era entrato in polizia e in così breve tempo aveva anche ricevuto un encomio per essere riuscito a intervenire prontamente durante un pattugliamento a segnalare in tempo un incendio. Dietro il gesto disperato di Andrea ci sarebbero motivazioni private, forse una delusione d’amore. <<<FONTE>>>

Seguici in tempo reale sul nostro canale e gruppi/chat TELEGRAM - Ti aspettiamo! ECCO COME FARE>>>