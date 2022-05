Roma, 26 mag 2022 – Tragedia scoperta questa mattina in un’abitazione di Nole, in provincia di Torino. Un poliziotto di 44 anni, che viveva insieme alla madre di 72 anni, ha sparato in fronte alla donna e poi si è suicidato. “Ho sentito alcuni botti ma non mi sono preoccupata”, ha riferito una vicina. L’ uomo, che prestava servizio alla Questura torinese in questi giorni era in ferie, è morto sul colpo.

