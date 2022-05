ASPMI E SAM: Anticipata al 31 maggio la pubblicazione del contratto in Gazzetta Ufficiale

Roma, 27 mag 2022 – Gli incessanti interventi da parte di queste sigle sindacali, ultimo quello del 19 maggio, che chiedevano la pubblicazione immediata in Gazzetta Ufficiale del contratto di lavoro dei militari, hanno permesso di anticipare la pubblicazione prevista per il 7 giugno al 31 maggio.

Questa è la dimostrazione dell’ascolto rivolto dai Ministri, interessati al provvedimento, alle sigle sindacali di riferimento.

Apprendiamo, inoltre, con soddisfazione che il Dipartimento della Funzione Pubblica ha già determinato tutte le azioni utili del caso che permettono la pubblicazione in G.U. del citato decreto e che NOIPA, grazie a tale pubblicazione, nel mese di maggio, sarà in grado di erogare i pagamenti nelle nuove misure previste entro il mese di giugno.

Scongiuriamo con tutte le forze che tale volontà politica ora venga rallentata dai burocrati cassieri che vorrebbero attendere ancora qualche tempo per non lenire le casse. A tal proposito ci appelliamo al Ministro del Tesoro affinché si adoperi con i propri uffici al fine di non deludere le aspettative dei militari.

Chiediamo, infine, al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini un ulteriore sforzo affinché firmi con urgenza il Decreto del Fesi e ai tecnici che preparino, con la solerzia di sempre, il Decreto di riparto, per far sì che i militari abbiano il compenso riferito alla produttività nel mese di giugno.

Roma, 27 maggio 2022

ASPMI e SAM