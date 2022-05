AVVICENDAMENTI, QUALCOSA DA MODIFICARE?

Buongiorno, maresciallo ex ruolo sergenti che ha vinto il Concorso Straordinario 958. Presenta domanda di avvicendamento e trova l’assurdo calcolo del punteggio a partire dalla data di transito nel ruolo, azzerando non solo l’anzianità (ridotta da 21 anni di servizio nella categoria sottufficiali a 2 anni) ma elogi medaglie come ad esempio Lungo Comando e Medaglia Mauriziana (per lunga carriera meritevole) missioni e note caratteristiche calcolate su tre anni nel ruolo, come anche la convalescenza fatta da sergente maggiore diventa retroattiva quindi valida ai fini del conteggio peggiorativo.