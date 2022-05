CONTRATTO: UNA BARZELLETTA CHE NON FA RIDERE.

E’ solo da 5 mesi che si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avvenuto rinnovo contrattuale relativo al personale contrattualizzato del Comparto Sicurezza e Difesa, tra l’altro giΓ scaduto.

E’ solo da 5 mesi che si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’avvenuto rinnovo contrattuale relativo al personale contrattualizzato del Comparto Sicurezza e Difesa, tra l’altro giΓ scaduto.

gennaio no,

febbraio no,

marzo no,

aprile no…

il 24 maggio viene pubblicato in G.U. l’adeguamento stipendiale relativo al personale NON contrattualizzato (DIRIGENTI), in soli due mesi dalla data del DPCM.