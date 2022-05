Consultabile su NOIPA l’importo stipendio di fine giugno 2022

Roma, 28 mag 2022 – MENTRE SI ATTENDE L’AUMENTO DEL CONTRATTO, NOIPA PUBBLICA L’IMPORTO DELLO STIPENDIO DI FINE MESE – GIUGNO 2022. Per chi e’ interessato a conoscere il proprio importo stipendio di fine mese, da poche ore NOIPA ha pubblicato gli importi.

Non ci sono per ora alte novita’. Se sara’ vero che il 31/5 sara’ pubblicato in G.U. l’aumento derivante dal contratto, ci sono buone speranze che per fine giugno si possa ricevere qualcosa che ci spetta.

Dagli arretrati dal 2021 all’aggiornamento del cedolino stipendio.