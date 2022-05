News dal Si.Na.Fi. – Sindacato Nazionale Finanzieri Arretrati contratto, pagamento ore straordinario tagliate e CU errate

Roma, 29 mag 2022 – SINAFI. A seguito di migliaia di richieste d’informazioni che ci sono pervenute in questi giorni dal personale, anche a seguito di notizie non del tutto precise e talvolta fuorvianti che sono circolate, portiamo a conoscenza i nostri iscritti dei seguenti aggiornamenti:

Arretrati contratto di lavoro:

Il DPR che ha recepito il contratto di lavoro per il personale del comparto sicurezza e difesa verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 31 maggio p.v. e successivamente, ci saranno le verifiche contabili e la variazione di bilancio.

Dalle tempistiche necessarie per tali operazioni, a nostro avviso, la corresponsione degli arretrati non avverrà, purtroppo, prima di fine Giugno, mentre gli adeguamenti stipendiali degli aumenti mensili potrebbero addirittura slittare a Luglio.

Al momento, infatti, nonostante le azioni di protesta e sollecito attuate dalle Organizzazioni Sindacali, ancora non ci sono assicurazioni certe sulle tempistiche.

Ore straordinario da retribuire, tagliate negli anni precedenti:

Come ogni anno in questo periodo si inizia a parlare del pagamento delle ore di straordinario effettuate e non retribuite l’anno scorso/anni precedenti e le aspettativa da parte del personale si alimentano giorno, dopo giorno, sempre di più.

Al riguardo, possiamo precisare che dopo la circolare emanata dal Comando Generale, che preavvisa al l’avvio delle operazioni di verifica e consuntivo delle ore tagliate, dei fondi a disposizione per retribuirle e l’invito al personale a non formalizzare più istanze di recupero ore o compensativo, nei prossimi giorni verrà individuato e comunicato il limite massimo delle ore che l’Amministrazione potrà ristorare economicamente agli aventi titolo nel mese di Luglio.

Atteso che stanno circolando notizie ufficiose, di massima, che parlerebbero di 100 ore pro-capite retribuibili e ciò sta generando innumerevoli richieste di conferma, riteniamo non corretto e poco professionale da parte nostra giocare con i numeri azzardando ipotesi che, al momento, non sono ancora supportate da riscontri ufficiali.

Per queste ragioni ci riserviamo di ritornare sull’argomento a giorni per dare un’informazione più coerente possibile con ciò che poi accadrà realmente.

Certificazioni Uniche errate

Come é noto, quest’anno per una parte del personale é stata generata, a cura di NOIPA, la Certificazione Unica dei redditi riferiti all’anno scorso, in maniera errata. Sembrerebbe che ciò sia stato causato da una discrasia che si é verificata a seguito dell’attribuzione/rimodulazione di alcune detrazioni. Era stato comunicato al personale interessato che sarebbero state rimodulate in modo corretto e, quindi, di non tenere conto di quelle errate.

Poiché ad oggi con l’approssimarsi delle scadenze per presentare il 730 le stesse non sono state ancora stampate e viste le innumerevoli richieste d’informazioni che ci sono giunte dal personale, a seguito di un nostro intervento abbiamo appreso che le stesse verranno riformulate correttamente e messe a disposizione degli interessati a partire dalla prima settimana di Giugno. (Dal portale web del SINAFI).



La Segreteria Nazionale SINAFI