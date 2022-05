SINDACATO MILITARE SIAM: IN VIGORE DA IERI 27-5-2022 LA LEGGE 46/2022 SUI SINDACATI MILITARI.

Roma, 28 mag 2022 – In vigore da oggi (27/5/2022) la legge sui Sindacati Militari. Una legge importante e in qualche modo storica. Fino a quattro anni fa ai militari era infatti vietato iscriversi a un sindacato; a fare da spartiacque è stata una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità del divieto ed ha aperto la strada a un processo di “democratizzazione” dei corpi militari, tradizionalmente molto gerarchici.

Tutto il personale del Comparto Difesa dovrà quindi familiarizzare con questo nuovo strumento che nei prossimi mesi verrà integrato dai decreti attuativi ed anche da quelle necessarie modifiche che la norma richiede, visti i non pochi vizi che la caratterizzano.

I sindacati hanno già chiesto al ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, di essere “obbligatoriamente” coinvolti nella stesura dei decreti che rivestono carattere di urgenza e che non possono essere rinviati ulteriormente. Affinché il sistema sindacale funzioni, occorre che le varie sigle vengano ‘pesate’ nella loro rappresentatività. Perché ciò avvenga è indispensabile che venga attivata dall’amministrazione la procedura di iscrizione tramite delega sindacale, che consente la quantificazione esatta degli iscritti. Ciò vuol dire che in futuro cambierà il sistema di iscrizione al SIAM (ed a tutti i sindacati in generale): non avverrà più online ma attraverso una trattenuta sulla busta paga, come avviene per tutti gli altri lavoratori pubblici e privati.

Il numero di tesserati sarà dunque il fattore decisivo per poter svolgere l’attività sindacale: se non si dovesse raggiungere una quota minima dl iscritti, non ci si potrà, ad esempio, neanche sedere ai tavoli della trattativa. Un danno estremamente grave per tutti i colleghi. Per questo sarà importante dare il proprio sostegno iscrivendosi, per avere la garanzia di vedere le proprie istanze rappresentate ed i propri diritti tutelati.

Iscriversi al SIAM ci darà modo di crescere ulteriormente, aumentare i nostri servizi e migliorare quelli già esistenti, offrendo al personale un punto di riferimento più forte e determinante nel panorama sindacale.

Continuate a seguirci per essere aggiornati sulle novità che ci saranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

