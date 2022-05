Il sottomarino nucleare USS New Jersey è il nuovo gioiello tecnologico della US Navy

Roma, 30 mag 2022 – Il sottomarino USS New Jersey (SSN 796) è un sottomarino d’attacco di classe Virginia e, ad oggi, è uno degli esemplari di ultima generazione più moderni, con grandi capacità belliche. Si tratta di un sottomarino a propulsione nucleare, armato con 12 missili e in grado di superare i 45 km/h! Ma vediamolo nel dettaglio, andando ad esplorare la sua storia e le sue caratteristiche.

Il New Jersey, facente parte del 4° blocco della classe Virginia, sarà la terza nave della Marina degli Stati Uniti denominata per lo stato del New Jersey. La costruzione di questo sottomarino ha raggiunto il completamento dello scafo nel febbraio 2021, è stato battezzato il 13 novembre 2021 e varato il 14 aprile 2022. Si tratta del primo sottomarino della Marina degli Stati Uniti progettato per un equipaggio di sesso misto.

Nonostante il New Jersey non sia ancora operativo, su diversi giornali è riportata la notizia che il sottomarino potrebbe essere equipaggiato con uno scudo aereo e con un laser capace di colpire droni e velivoli.



CONTINUA A LEGGERE geopop.it>>>>>