STATALI PAGATI POCO? Per il ministro brunetta e’ meglio i vantaggi che la paga bassa. QUINDI MEGLIO ACCONTENTARSI E STARE ZITTI?

Roma, 5 giu 2022 – BRUNETTA: “Paghe basse per chi lavora nel pubblico? Ci sono altri vantaggi”.

Il ministro è intervenuto al Festival Trento: “Nella pandemia la pubblica amministrazione ha fatto zero ore di licenziamento”. E ancora: “Il bonus del 110 per cento è stata una misura non ottimizzata, visto che paga Pantalone. Ed i sussidi vanno ripensati. Serve una stagione di riflessione europea”.

La crisi non c’è. Parola del ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta in dialogo al Sociale con il vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli. Il tema di fondo? Lo spettro di una recessione. Brunetta non si è sottratto: “Crisi significa mescolanza, non la vedo così… io sono ottimista, la crescita c’è stata, la manifattura non ha mai smesso di produrre.

C’è il boom del turismo, la guerra ci dà un mood negativo è vero. Questa però è crisi psicologica ma quella economica non c’è. Il prossimo trimestre sarà migliore del precedente e si può arrivare ad una crescita del 3%. Il rischio di una strozzatura dell’offerta?

Molti problemi ci arrivano dall'estero, io vedo il bicchiere mezzo pieno. La guerra è una cappa di piombo, ma più diventa complicata, più diventano facili scambi e dividendi".

