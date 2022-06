ECCO IL VOLTO CATTIVO DELLA RUSSIA CHE LA GOVERNA. Ucraina, Medvedev: “Odio chi è contro la Russia”. L’ex presidente russo: “Farò di tutto per eliminarli, bastardi e imbranati”

Roma, 7 giu 20252 – ANCHE SE UNO PUO’ ESSERE FILO RUSSO, E PERSONALMENTE NON LO CAPISCO, COME CI SI PUO’ FIDARE DI QUESTI RUSSI CHE GOVERNANO LA RUSSIA? Fatemi capire meglio: voi governanti russi avete scatenato una guerra distruttiva e sanguinaria in Ucraina e pretendete anche che il mondo che vi circonda non vi faccia nessuna critica e nessuna limitazione? E poi pretendete anche che la stampa libera in Paesi democratici non possa parlare male di voi? Chi puo’ controllare la stampa in Italia o in altri paesi democratici in modo che parli bene di voi, dopo tutto quello che state facendo in ucraina? Questa cosa esiste in paesi tipo la russia, dove la stampa non e’ libera di scrivere cio’ che vuole; dove molti giornali e tv sono stati chiusi; dove molti giornalisti sono scappati all’estero, dove alcuni giornalisti hanno perso la vita per esercitare il loro lavoro, dove e’ stato chiuso il web/internet.

Una persona intelligente avrebbe gia’ messo in conto certe posizioni anti russe, a seguito dell’invasione armata in ucraina. Una persona intelligente a tal punto di sapere di mentire, e mentisce a proposito per tornaconto personale o per accreditarsi ad altra persona? Penso infatti che siano persone intelligenti, perche’ neanche una persona stupida direbbe queste cose, alla luce del massacro che stanno realizzando in ucraina, minacciando anche il mondo intero con l’intento di lasciarli fare. Se uno uccide non si vanta. Se uno fa del male non ne fa pubblicita’. Se uno fa queste cose deve mettere in conto anche la critica e l’avversione di chi ti circonda. Quindi? Sicuramente dicono queste cose sapendo di non essere dalla parte dei giusti. Quindi mentono, facendo finta di non sapere.



F. R.

SEGUE AGENZIA ANSA

Attacco choc del vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo ed ex presidente della Federazione russa, Dmitry Medvedev contro i nemici della Russia definiti “bastardi e imbranati”. Sul suo canale Telegram ha scritto: “Mi viene spesso chiesto perché i miei post sono così duri.

La risposta è che li odio. Sono bastardi e imbranati. Vogliono la nostra morte, quella della Russia. E finché sono vivo, farò di tutto per farli sparire”. “Gravissime e pericolose le affermazioni di Medvedev. Sono parole inaccettabili, che ci preoccupano fortemente anche perché arrivano dal vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo.

Non è un segnale di dialogo, non è un’apertura verso un cessate il fuoco, non è un tentativo di ritrovare la pace, ma sono parole inequivocabili di minaccia verso chi sta cercando con insistenza la pace”, scrive il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

“È doveroso – prosegue Di Maio – smettere di alimentare tensioni con provocazioni e minacce. Le affermazioni che arrivano oggi, invece, non lasciano dubbi e allontanano da parte russa la ricerca della pace. Piuttosto danno linfa a una campagna d’odio contro l’Occidente, contro quei Paesi che stanno cercando con insistenza la fine delle ostilità in Ucraina”. L’ARTICOLO COMPLETO DELL’ANSA, CONTINUA QUI >>>



.