PAGAMENTO ARRETRATI CONTRATTO LAVORO PER FINE GIUGNO? L’impegno delle amministrazioni e’ questo!

Roma, 7 giu 2022 – L’IMPEGNO DELLE AMMINISTRAZIONI SEMBRA ESSERE QUELLO DI METTERE IN CAMPO OGNI SFORZO PER PAGARE GLI ARRETRATI ECONOMICI DEL CONTRATTO 2019/21 FINO A GIUGNO 2022.

Le tappe quindi sembrano essere queste:

1. entro il 30 giugno 2022 pagamento arretrati economici anni 2021 e 2022 fino a giugno compreso (13 mensilita’ complete anno 2021 + 6 mensilita’ complete anno 2022);

2. adeguamento busta paga con aumento mensile entro il 30 luglio 2022;

3. pagamento una tantum anni 2019, 2020 e 2021, del”importo di 350 euro lordi, non appena saranno pronti i calcoli delle presenze al lavoro dell’epoca e lo stanziamento dei fondi per pagare. Quindi qui e’ difficile stabilire una data, ma andra’ pagato entro breve e non oltre il 31-12-2022.

Di seguito pubblichiamo un estratto della nota diffusa in ambito Arma carabinieri.