Carabinieri, l’amore in divisa dei due marescialli: «Modello per l’Arma»

Roma, 8 giu 2022 – La scintilla è scattata nel 2011, quando entrambi erano due ragazzi, pieni di sogni e aspirazioni, e stavano frequentando il 12° corso triennale per allievi marescialli, a Velletri.

È certamente una storia d’amore speciale quella vissuta da Angelo Capizzi, 37 anni, maresciallo dei carabinieri in servizio al nucleo operativo della Compagnia di Montebelluna, e Angela Maria Guerra, 33enne di origini venezuelane, maresciallo in servizio alla stazione di Volpago del Montello. Da questa famiglia in uniforme sono nate due bellissime bambine, Eleonora di quattro anni e Ginevra che solo da pochi giorni ha festeggiato il primo anno di vita.

