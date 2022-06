IL SOTTUFFICIALE DI CORPO DELL’ESERCITO ITALIANO INVITATO NEGLI STATI UNITI

Roma, 8 giu 2022 – Nei giorni scorsi, il Sottufficiale di Corpo dell’Esercito Italiano, Primo Luogotenente Antonino Pellegrino, accompagnato dal Primo Maresciallo Saverio Violanti, Sottufficiale di Corpo del Comando per la Formazione, Specializzazione e Dottrina dell’Esercito (COMFORDOT), dal Luogotenente Giampiero Monti della Scuola Sottufficiali dell’Esercito e dal SGM Taco van Zelst (US Army), si è recato presso lo US Army Non Commissioned Officer Leadership Center of Excellence (NCOLCoE) e NCO Academy (NCO-A) presso Fort Bliss in Texas (USA). La visita aveva lo scopo di approfondire specifici aspetti riguardanti la figura del Sottufficiale nell’ambito dell’esercito statunitense nonché rafforzare i rapporti di collaborazione reciproca.

Durante la visita, il Primo Luogotenente Pellegrino è stato accolto dal Comandante della NCOLCoE, CSM Jason Schmidt, e dal suo staff, ed ha assistito ad alcuni briefing riguardanti la struttura organizzativa del NCOLCoE/NCO-A ed incentrati sul percorso formativo e lo sviluppo di carriera del US Non Commissioned Officer (NCO) Corps e del US Sergeant Major. Durante le varie presentazioni è stato dato grande risalto al percorso che ha portato all’istituzionalizzazione degli NCO quale categoria di riferimento per l’intero US Army per quanto riguarda la formazione e all’addestramento.

Inoltre, il CSM Schmidt e il suo staff hanno accompagnato la delegazione italiana in visita al museo del US NCO Corps e al Fort Bliss National Cemetery, per rendere omaggio ad alcuni soldati italiani caduti durante la II^ Guerra Mondiale.

Al termine della visita, il Comandante del NCOLCoE/NCO-A ha espresso il grande apprezzamento per la professionalità dimostrata dal personale della Forza Armata impiegato quale Istruttore presso l’NCO Leadership Center of Excellence, rinnovando l’impegno volto ad incrementare le opportunità formative a favore dei Sottufficiali dell’Esercito Italiano. <<<FONTE>>>