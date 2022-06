DA PERSOMIL – Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze Armate relativo triennio normativo ed economico 2019 – 2021. Trattamento economico.

Roma, 9 giu 2022 – Decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.

1. PREMESSA

Si rende noto che sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 126 del 31 maggio 2022, supplemento ordinario n. 21, è stato pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica indicato in oggetto.

In aderenza a quanto previsto dall’art. 2, comma 2, e successive modificazioni e integrazioni, del D. Lgs. 12 maggio 1995, n. 195, detto provvedimento normativo si applica al personale militare dell’Esercito, della Marina, incluse le Capitanerie di Porto, e dell’Aeronautica, con esclusione dei rispettivi dirigenti (art. 627, comma 2 lett. a) e b) e comma 3) e del personale volontario non in servizio permanente, fatti salvi i correlati effetti indotti sui trattamenti corrisposti al personale in ferma prefissata e in ausiliaria.

La concertazione in esame ha valenza per il periodo riferito agli anni dal 2019 al 2021 e, dopo un periodo di tre mesi, dalla scadenza dello stesso, si dovrà procedere all’attribuzione, nei riguardi del personale interessato, di un elemento provvisorio della retribuzione nelle modalità previste dall’art. 1, comma 2. Gli importi sono definiti nei limiti di cui all’art. 1, comma 609 della L. 30 dicembre 2021, n. 234.

Ciò premesso, con la presente circolare si riportano, nel prosieguo, le disposizioni di dettaglio inerenti ai miglioramenti economici introdotti. Al riguardo, si precisa che tutti gli importi di cui alla presente circolare sono da intendersi al lordo delle ritenute previdenziali, assistenziali e fiscali.

2. TRATTAMENTO ECONOMICO FISSO E CONTINUATIVO…

