SEGNIN (FDI) * BOLZANO – INCONTRO ON. DEIDDA E DIPARTIMENTO DIFESA: « ALLOGGI E CARO VITA, LE URGENZE CHE AFFLIGGONO IL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE » – Agenzia giornalistica Opinione. Quotidiano on-line notizie dal Trentino.

Roma, 9 giu 2022 – da agenziagiornalisticaopinione.it – Si è tenuto a Bolzano un incontro con il Deputato Salvatore Deidda, Capo Gruppo di Fratelli d’Italia nella IV Commissione Difesa della Camera dei Deputati, ed il Dipartimento difesa di FdI a livello provinciale.

Presenti il responsabile regionale del dipartimento difesa Salvatore Segnin, i consiglieri comunali Tritan Myftiu, Anna Scarafoni, il consigliere di circoscrizione Mauro Morato, Emanuele Di Marcantonio e Marco Coppola dei circoli di Brunico e Laives.

L’incontro si è focalizzato sulle tematiche relative al personale delle Forze Armate insediato in provincia di Bolzano.

Nel corso della riunione sono state evidenziate le problematiche maggiori di cui soffre il personale che viene assegnato in Alto Adige, il primo in ordine di importanza sono gli alloggi, visti i costi esorbitanti sia per l’acquisto che per l’affitto di un appartamento in provincia. Le richieste per ottenere un alloggio demaniale sono sempre cospicue, superiori alle disponibilità e già nel 2018 Fdi ha portato in Parlamento la necessità di recuperare gli alloggi demaniali inutilizzati.

A seguito di quella sollecitazione vennero avviati i lavori per il recupero di un importante numero di alloggi. Essendo la città di Bolzano e le località dell’Alto Adige fra le più care in Italia, il caro vita incide anche sul personale delle FA. Motivi che inducono spesso al personale a presentare domanda di trasferimento in città dove il costo della vita è minore e la spesa per acquistare un appartamento è meno oneroso. L’ARTICOLO COMPLETO CONTINUA QUI >>>

