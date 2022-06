DAL CUSI-DIFESA / APPLICAZIONE CONTRATTO LAVORO E ARRETRATI ECONOMICI / NOTA NR. 9/2022 CUSI DIFESA – D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56. Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate – Triennio normativo ed economico 2019-2021.

Roma, 9 giu 2022 – ORMAI CI SIAMO. Entro fine giugno saranno accreditati gli arretrati economici dell’anno 2021 e per l’anno 2022 fino a giugno.

Per il pagamento sara’ usato il previsto meccanismo del cedolino con emissione straordinaria.



NOTA NR. 9/22 CUSI DIFESA. Sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2022 è stato pubblicato il D.P.R. in oggetto con il quale è stato recepito il provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate per il “Triennio 2019-2021”.

Con apposita circolare 7-6-2022 – (D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56.) lo scrivente ha diramato alle articolazioni amministrative di vertice delle Forze Armate le informazioni e le istruzioni utili ai fini dell’applicazione a cedolino degli effetti economici discendenti dal nuovo provvedimento di concertazione.

Si riportano di seguito, in maniera estremamente sintetica, le attività che verranno effettuate nel breve periodo a fattor comune per tutto il personale destinatario del provvedimento:

nel mese di giugno saranno corrisposti gli arretrati spettanti fino al mese di giugno 2022, fatta eccezione per quegli emolumenti per i quali è necessario un intervento puntuale da parte delle articolazioni amministrative di Forza Armata (vedasi punto 3.3 della circolare);

nel mese di luglio saranno aggiornate tutte le voci stipendiali con i nuovi importi tabellari indicati dal provvedimento;

l’una tantum prevista dall’art. 6 del provvedimento verrà corrisposta con il primo cedolino utile successivo alla conclusione delle procedure tecnico-finanziare necessarie per l’allocazione delle risorse stanziate.