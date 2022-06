DIFESA: Riprendono i corsi per giornalisti Embedded. Organizzati in collaborazione con la FNSI e l’ODG Lazio, primo modulo – Realtà, compiti e impieghi della Difesa

Roma, 9 giu 2022 – Da difesa.it – ​Lo scenario in cui gli operatori dell’informazione interessati al mondo della Difesa sono chiamati oggi ad operare è complesso e diversificato e richiede sempre maggiori elementi di conoscenza e di professionalità.

I corsi, sospesi per due anni a causa della pandemia da Covid-19, sono come di consueto organizzati dalla Difesa per mezzo dello Stato Maggiore della Difesa – che si avvale del supporto di Esercito, Marina Militare, Aeronautica Militare e Carabinieri – in collaborazione con la FNSI e l’Ordine dei Giornalisti del Lazio.

Il programma 2022 sarà presentato mercoledì 8 giugno alle ore 16.00, presso la sede della FNSI, Corso Vittorio Emanuele 349, Roma.

